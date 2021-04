L'équipe des Red Flames battue par l'Espagne en amical

(Belga) L'équipe nationale féminine de football (FIFA 23) a été battue 1-4 par l'Espagne (FIFA 13), samedi, en amical, à Eupen. Les Red Flames d'Ives Serneels disputaient cette rencontre dans le cadre de leur préparation à l'Euro, programmé cet été aux Pays-Bas.

L'Espagne a marqué à deux reprises en première période, par Losada (34e) et Vilas (42e). Les Red Flames ont réduit l'écart en deuxième mi-temps grâce à Janice Cayman, qui s'est jetée pour dévier dans le but un centre de la droite (71e). Hermoso réalisait un doublé (75e et 79e) pour fixer le score à 1-4. En vue de l'Euro de cet été aux Pays-Bas, les Red Flames affronteront encore l'Ecosse le 11 avril à Louvain. A l'Euro, les Belges joueront contre le Danemark (FIFA 15), la Norvège (FIFA 11) et les Pays-Bas (FIFA 12). (Belga)