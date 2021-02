L'Equipe place cinq Belges dans les 50 meilleurs jeunes du monde, Ansu Fati premier

(Belga) Le quotidien français L'Equipe a placé cinq Belges dans son classement des cinquante meilleurs jeunes joueurs du monde, nés à partir du 1er janvier 2001, révélé tout au long de la semaine. Yari Verschaeren (Anderlecht), septième, est le Belge le mieux classé.

Verschaeren figurait déjà dans un précédent classement de L'Equipe publié en juin 2019. Il pointait alors en 48e position et était le plus jeune joueur classé. Verschaeren connaît une saison 2020/2021 compliquée. Il a marqué deux buts et délivré deux assists en 12 rencontres de Jupiler Pro League avant de se blesser à la cheville et d'être écarté des terrains depuis décembre. Ce qui n'empêche pas le quotidien français de placer Verschaeren parmi les meilleurs espoirs du monde. "Doté d'une bonne technique, friand de l'extérieur, il épate par son jeu simple et efficace", résume le journal. Le milieu de terrain compte six présences en équipe nationale. Plus loin dans le classement, L'Equipe a également placé Charles De Ketelaere (Club Bruges) à la 21e place, Jérémy Doku (Rennes) à la 22e, Aster Vranckx (KV Malines) à la 40e et Nicolas Raskin (Standard) à 44e place. Le prodige du FC Barcelone Ansu Fati occupe la première position, devant Eduardo Camavinga (Rennes) et Ryan Gravenberch (Ajax). Pedri (Barcelone) et Giovanni Reyna (Dortmund) complètent le top-5.