L'Inter poursuit son recrutement avec Raoul Bellanova

(Belga) L'Inter Milan a recruté mercredi Raoul Bellanova. Le latéral droit est prêté, avec option d'achat, par Cagliari, a précisé le club sarde.

Formé à l'AC Milan, Bellanova, 22 ans, a débuté sa carrière professionnelle en France, avec les Girondins de Bordeaux, qu'il avait rejoints en 2019. Il avait ensuite été prêté à l'Atalanta en janvier 2020, puis à Pescara pour la saison 2020-2021. La saison passée, il s'était engagé à Cagliari, disputant 31 rencontres de championnat et marquant un but avec le club sarde, relégué en Serie B au terme de la défunte saison. Bellanova a joué dans toutes les équipes nationales italiennes de jeunes. Vice-champion d'Italie, l'Inter se montre très actif durant ce mercato. Les 'Nerazzurri' ont déjà recruté le Diable Rouge Romelu Lukaku, prêté par Chelsea, le jeune milieu albanais Kristjan Asllani, prêté par Empoli, le gardien camerounais André Onana, en fin de contrat à l'Ajax Amsterdam, et l'Arménien Henrikh Mkhitaryan, en fin de contrat à l'AS Rome. (Belga)