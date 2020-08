L'UEFA pourrait maintenir le format en un match pour la phase à élimination directe

(Belga) L'Union des associations européennes de football (UEFA) pourrait maintenir le format en un match pour la phase à élimination directe pour ses compétitions de clubs. Dans une interview à l'agence de presse Reuters, le président Aleksander Ceferin a déclaré que les matches dans ce format sont souvent plus attrayants à regarder.

L'UEFA a été forcée d'opter pour ce format pour terminer la Ligue des Champions et l'Europa League en pleine crise du coronavirus. À partir des quarts de finale, toutes les confrontations se sont disputées en un seul match. "Nous avons été obligés de le faire de cette façon, mais nous avons fini par découvrir quelque chose de nouveau. Nous y penserons certainement à l'avenir", a déclaré Ceferin. "Si l'une des équipes marque, l'autre doit immédiatement réagir. Normalement, cette pression n'est pas là parce qu'ils peuvent encore inverser la tendance au match retour". Un format qui contient aussi des inconvénients, particulièrement financiers. "Les détenteurs de droits peuvent dire : nous avons soudain moins de matches. Je pense qu'il vaut mieux en reparler quand le coronavirus sera terminé", a ajouté le président de l'UEFA. Le format actuel de la Ligue des Champions et de l'Europa League est fixé jusqu'à la saison 2024-2025. Plus tard dans l'année, des discussions sont prévues pour apporter des changements. (Belga)