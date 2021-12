L'UEFA sanctionne neuf clubs pour avoir enfreint les règles financières

(Belga) L'Union européenne de football (UEFA) a sévi par rapport aux infractions aux règles financières commises par neuf clubs en infligeant vendredi des amendes parfois très lourdes. Ainsi l'AEK Athènes devra en payer une de 1,5 million d'euros.

Dans sa décision, l'organe de contrôle financier de l'UEFA a sanctionné le fait que le club grec n'a pas respecté diverses exigences en matière de licence et de fair-play financier. En outre, l'AEK sera privé de 10% des gains engendrés par sa prochaine participation à une coupe d'Europe. Le Sporting Lisbonne et le Betis Séville devront payer 250.000 euros et le FC Porto 300.000 euros. Selon l'UEFA, les trois clubs, tout comme le FC Astana (Kazakhstan/150.000 euros), le CFR 1907 Cluj (Roumanie/200.000 euros), le CSKA Sofia (Bulgarie/75.000 euros), le CD Santa Clara (Portugal/75.000 euros) et Mons Calpe SC (Gibraltar/15.000 euros), n'ont pas apuré leurs dettes en retard dans les délais impartis. Tous les clubs, à l'exception de Cluj et Astana, risquent l'exclusion de toute compétition européenne en cas de non-paiement des dettes avant le 31 janvier 2022. (Belga)