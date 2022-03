L'Union belge se réjouit de pouvoir atteindre son objectif de 700 nouveaux arbitres

(Belga) L'objectif que s'était fixé l'Union belge de football de recruter 700 nouveaux arbitres va être atteint, s'est réjouie la fédération de football mardi.

La barre des 5.000 arbitres est à nouveau dépassée alors qu'elle était redescendue à environ 4.000 ces dernières années. Ce seront ainsi 5.049 arbitres officiels à être actifs sur les terrains en Belgique. Un nombre qui devrait croître encore lors des prochaines semaines, a expliqué Stephanie Forde, du département professionnel des arbitres à l'Union belge. "Quelque 644 nouvelles recrues sont effectivement déjà actives ou encore en formation. Par ailleurs, plusieurs dizaines de candidats sont inscrits auprès de l'ACFF ou de Voetbal Vlaanderen pour entamer une formation d'arbitres, ce qui permettra d'atteindre prochainement l'objectif ciblé de 700 nouveaux arbitres", a communiqué l'Union belge. Le nombre officiel d'arbitres avait chuté à un peu plus de 4.000. Raison pour laquelle, l'Union belge et ses ailes linguistiques avaient lancé une vaste campagne avec l'objectif de recruter 700 nouveaux arbitres "pour faire face à la fois au départ d'arbitres plus âgés et au nombre croissant de matches de football". "L'objectif de 700 nouveaux arbitres va probablement être atteint, ce qui est une très bonne chose pour le football. La majorité de ces nouvelles recrues sont âgées de 15 à 25 ans. Nous allons continuer à les encadrer et à les aider au fil des ans afin qu'une partie d'entre elles puisse évoluer pour officier au niveau national, voire international", a ajouté Stephanie Forde. Début du mois dernier, l'Union belge avait annoncé que près de 375 candidats avaient entamé leur formation entre septembre et fin décembre 2021, pour 644 donc entre septembre et février dernier. Côté francophone, près de 200 nouveaux membres ont rejoint les rangs. La campagne va se poursuivre avec dès l'été une nouvelle période d'inscriptions prévue pour les aspirants arbitres.