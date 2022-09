L'Union Berlin se passe de joueurs importants dans sa liste pour l'Europa League

(Belga) L'Union Berlin, premier adversaire de l'Union Saint-Gilloise en phase de groupes, jeudi, n'a pas retenu plusieurs joueurs importants dans sa liste pour l'Europa League dévoilée mardi.

Les récentes recrues Paul Seguin et Milos Pantovic ne figurent pas dans la liste, tout comme le milieu de terrain Levin Öztunali et le défenseur Timo Baumgartl, qui travaille à son retour en forme après un traitement contre le cancer. L'entraîneur Urs Fischer a sélectionné 24 joueurs. Quatre joueurs de la liste doivent être considérés comme des joueurs formés localement. L'Union Berlin ne peut présenter de la sorte que Yannic Stein, Aljoscha Kemlein et Tim Maciejewski, ce qui signifie que la limite de 25 joueurs ne peut être atteinte malgré les nombreuses options au milieu du terrain. L'Union Berlin recevra jeudi l'Union Saint-Gilloise. Braga et Malmö complètent le groupe D. La saison passée, les Berlinois avaient joué leurs matchs de Conference League au Stade Olympique, habituellement utilisé par les rivaux de l'Hertha. Mais la décision de l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, d'accepter, pour un test, l'utilisation des tribunes debout dans certains pays signifie que les 'Hommes de fer' pourront disputer leurs rencontres européennes dans leur stade, l'An der Alten Försterei. Il présente 80 pour cent de places debout environ. (Belga)