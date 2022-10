L'Union vise la première place, Anderlecht et La Gantoise dos au mur

(Belga) L'Union Saint-Gilloise tentera d'assurer sa première place dans son groupe en Europa League, jeudi, lors de la 5e journée, tandis qu'en Conference League, Anderlecht et La Gantoise devront s'imposer pour continuer d'espérer la qualification au tour suivant de la Conference League.

En Europa League, l'Union Saint-Gilloise peut s'assurer de la première place du groupe D lors de son déplacement à Malmö, lanterne rouge avec 0 point, à 18h45. En tête avec 10 points, les Saint-Gillois seront certains de terminer à la 1re place en cas de victoire, peu importe le résultat d'Union Berlin-Braga, qui comptent respectivement 6 et 7 points. Un point pourrait également suffire à la RUSG, à condition qu'Union Berlin-Braga se termine aussi sur un partage. En Conference League, Anderlecht et La Gantoise sont tous les deux dos au mur avant cette 5e journée. En pleine crise en championnat après le Clasico arrêté par ses supporters au Standard dimanche et le licenciement de Felice Mazzu le lendemain, Anderlecht, 3e du groupe B avec 4 points, doit s'imposer face au FCSB (18h45) pour espérer reprendre la 2e place du groupe à Silkeborg (6 points) qui se déplace à West Ham (12 points, déjà qualifié). Face à la lanterne rouge du groupe (1 point), les Anderlechtois seront dirigés par l'entraîneur intérimaire Robin Veldman Dans le groupe F, La Gantoise, 3e avec 4 points, doit s'imposer chez les Irlandais de Shamrock Rovers (1 point) à 21h00 pour encore espérer passer l'hiver européen. Le leader du groupe, Djurgarden (10 points), rend visite au deuxième, Molde (7 points).