La 150e pour Ives Serneels vendredi: "content d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice"

"On en parle beaucoup depuis la semaine dernière, mais pour ma part, il y a six mois, je n'avais vraiment aucune idée que le chiffre serait de 150. Oui, c'est beau. Je suis content surtout d'avoir pu écrire pas mal de chapitres au fil de ces 150 rencontres, dans les bons moments et dans les moments plus difficiles. Mais on a toujours été de l'avant. Pour moi, le plus important a été toujours d'entretenir de bonnes relations avec mon staff et les joueuses. Avec bien entendu, l'idée de toujours progresser et je suis content si j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice".

Ives Serneels a débuté sa carrière d'entraîneur fédéral par une victoire 1-0 contre la Corée du Nord le 24 mai 2011. Au fil de ses 13 années avec les Red Flames, il aura notamment décroché deux qualifications successives pour un championnat d'Europe. Et l'homme ne songe pas à autre chose que de poursuivre son travail avec l'équipe nationale de football féminin.