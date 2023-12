La 2e compétition de clubs féminins de l'UEFA se jouera en élimination directe sur 6 tours

"Cela signifie qu'encore plus d'équipes pourront se mesurer à des adversaires européens et que certaines équipes éliminées dès les premiers tours de la Ligue des champions féminine auront une seconde chance de jouer dans une compétition continentale", a indiqué l'UEFA.

"Ces deux compétitions ont été développées dans le but d'accroître la compétitivité et de maximiser la participation tout en tenant compte des contraintes de calendrier et de la charge de travail des joueuses. La qualification pour les deux compétitions restera ouverte et obtenue grâce aux performances d'une équipe dans son championnat national", a aussi précisé l'instance.