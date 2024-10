La 3e journée offre des retrouvailles entre Mourinho et Manchester United

L'Europa League de football dispute la 3e de ses 8 journées de phase de ligue cette semaine. Jeudi, Midtjylland-Union (18h45) et Anderlecht-Ludogorets (21h00) concerneront directement les équipes belges.

Quelques belles affiches sont proposées. Les retrouvailles de José Mourinho, désormais à la tête de Fenerbahçe, avec Manchester United à Istanbul sont prometteuses . The "Special One" a remporté trois trophées avec MU en 2016 et 2018 dont l'Europa League en 2017. Les Red Devils n'ont toujours gagné (2 nuls) alors que le "Fener" n'a pas perdu (4 points).

Forts de leurs 6 points (5e place), les Anderlechtois abordent en confiance ce 3e match contre des Bulgares qui n'ont qu'un point (28e). L'Union est dans une situation délicate avec un bilan d'une seule unité en deux rencontres et une 26e place. Une victoire sur la pelouse des Danois qui comptabilisent 4 points serait plus que bienvenue.

Philippe Clement et les Rangers (3 points) doivent faire oublier un début de championnat décevant et une lourde défaite face à Lyon. Les Roumains du FCSB de Bucarest arrivent à Glasgow avec 6 points et une 4e place provisoire.

Le Slavia Prague ( 4 pts), tombeur de l'Union en qualification de la Ligue des Champions, aura un beau challenge à relever à l'Athletic Bilbao (4 pts). Le FC Porto, à la recherche de points (il n'en compte qu'un), accueille Hoffenheim (4 pts).

Match des extrêmes à Lyon, le leader, qui accueille le Besiktas Istanbul, la plus mauvaise défense (7 buts concédés), qui n'a toujours marqué de point et occupe la 36e place. Les deux autres équipes qui comptent le maximum de points se mesureront au football néerlandais. Tottenham accueille l'AZ de Maarten Martens et la Lazio se rend à Twente.

Mercredi, deux rencontres ouvrent la 3e journée: Braga - Bodo/Glimt et Galatasaray (avec Dries Mertens et Michy Batshuayi) - Elfsborg.