La Belgique, 2e de son groupe de qualification, est qualifiée pour le Tour Élite

La Belgique a terminé 2e du groupe 12 du tour de qualification du championnat d'Europe 2024 de football des moins de 17 ans et sont ainsi qualifiés pour le Tour Élite qui réunira 32 nations et se jouera en mars. Il déterminera les 15 équipes qualifiées, qui rejoindront Chypre, déjà qualifié en tant que nation hôte, en vue de la phase finale qui se jouera entre le 20 mai et le 5 juin.