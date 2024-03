La Belgique bat la Lituanie et conserve un mince espoir de qualification

France - Pays-Bas, l'autre rencontre de cette 2e journée du groupe 2, débute à 16h00.

Au classement, avant cette rencontre, les Pays-Bas comptent 3 points (+4) tout comme la France (+2) et la Belgique (0), qui compte un match de plus). La Lituanie, 4e, ne compte aucun point et est éliminée.

Le premier classé dans les sept groupes du tour élite rejoindra l'Irlande du Nord, déjà qualifiée en tant que pays hôte de l'Euro U19 qui se jouera du 15 au 28 juillet. La compétition servira également de tournoi qualificatif en vue de la Coupe du Monde 2025 U20 qui aura lieu au Chili.