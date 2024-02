La Belgique face à la Hongrie pour rester en A: "le plus important, c'est aller à l'Euro"

Ives Serneels, qui fêtera vendredi son 150e match à la tête des Red Flames, doit composer avec quelques blessées et la suspension de Kassandra Missipo. Le plus important pour le sélectionneur est de battre les Hongroises. Pour le reste, le chemin vers l'Euro restera semé d'embuches.

"Rester en Ligue A, nous offre la possibilité d'une qualification directe en terminant parmi les deux premiers de notre poule, mais avec des pays du top européen. Sinon, il faudra tout de même jouer des matches supplémentaires pour se qualifier, ce qui nous attend si on est en Ligue B. La différence est assez minime de ce point de vue-là", a commenté Ives Serneels lors d'un point presse à Tubize. "D'un autre côté, enchaîner des défaites n'est pas toujours très bon pour le moral et gagner des matches en Ligue B peut la redonner. On a montré que nous devions être au-dessus de nos capacités pour battre des pays comme les Pays-Bas et l'Angleterre. On l'a fait. Il faut confirmer face à des pays de notre niveau. Mais le plus important est d'aller à l'Euro."