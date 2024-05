La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont parlé de l'avenir du foot féminin

Après avoir rencontré leurs supporters, Lara Schenk (RSC Anderlecht), Sarah Wijnants (RSCA) et l'arbitre Zelfa Madhloum ont pris le temps de parler de l'avenir du football, sous la houlette d'Eveline van Rijswijk.

Juste avant elles, Marie-Colline Leroy, secrétaire d'État à l'Égalité des chances, à l'Égalité des genres et à la Diversité, avait pris la parole. Elle a vu comment le football peut inspirer la société en termes d'égalité des sexes. "Elle est en train de changer et un grand événement sportif est à la fois une conséquence de cette évolution et une occasion de marquer des points en dehors du terrain en termes d'égalité et de possibilités de choix pour les femmes."