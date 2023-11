La Belgique perd contre le pays de Galles mais se qualifie pour le tour élite

En s'inclinant face au pays de Galles (1-0) samedi soir, les U17 belges ont perdu leur deuxième match de qualification pour l'Euro 2024 de football des moins de 17 ans, qui se déroulera à Chypre entre le 20 mai et le 5 juin. Malgré la défaite, les jeunes Diablotins se préparent pour le tour élite, la dernière étape de qualificative pour le Championnat d'Europe.

L'unique but de la rencontre est tombé très tard dans le match. Alors que le coup de sifflet final approchait, Elliot Myles a planté un but salvateur dans les arrêts de jeu (90e+1, 1-0).

La Belgique et le Pays de Galles (3 points chacun) partagent la tête du groupe 12 avec Israël troisième et Gibraltar, dernier. Israël s'est entre-temps retiré du tournoi à cause de la guerre dans le pays. La Belgique peut donc se préparer à participer au tour d'élite.