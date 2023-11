La Belgique perd lourdement contre l'Angleterre mais disputera le second tour

Denny Draper (12e, 68e), Vera Jones (15e, 57e), Sophie Harwood (47e) et Isabella Fisher (89e) ont inscrit les buts de la victoire pour les Anglaises.

Après une défaite 1-0 contre la Hongrie et une victoire 4-0 contre l'Irlande du Nord, la Belgique termine à la 3e place du groupe avec 3 points derrière l'Angleterre (9 pts) et la Hongrie (6 pts). L'Irlande du Nord termine 4e et dernière avec 0 point et est reléguée en Ligue B. L'Angleterre, la Hongrie et la Belgique se maintiennent en Ligue A et disputeront le second tour des qualifications en novembre où sept tickets seront distribués pour l'Euro.