La Belgique prend ses premiers points en Tchéquie et prend la 3e place du groupe A2

Les Flames ont idéalement débuté la rencontre en marquant deux buts coup sur coup avant le quart d'heure de jeu. La capitaine Tessa Wullaert a d'abord bénéficié d'une récupération haute de ses coéquipières et a placé une belle frappe du bout du pied gauche dans le petit filet opposé (13e). Une minute plus tard, Wullaert s'est de nouveau retrouvée à l'entrée du rectangle. L'attaquante du Fortuna Sittard a retenté une frappe avec moins de puissance et la gardienne Barbora Votikova s'est interposée, mais a relâché le ballon dans les pieds de Tinne De Caigny. Cette dernière a finalement glissé le ballon entre les jambes de la gardienne pour le second but (14e).

Ces trois premiers points permettent à la Belgique de dépasser la Tchéquie, qui enchaîne une troisième défaite de suite. Devant, l'Espagne et le Danemark comptent six points chacun et s'affrontent à partir de 19h vendredi. Les deux premières équipes des quatre groupes de la Ligue A sont directement qualifiées pour l'Euro. Les troisièmes et quatrièmes jouent ensuite des barrages contre des équipes des ligues B et C pour obtenir un des sept tickets restants pour la compétition.

Tchèques et Belges se retrouveront dès mardi au Stayen de Saint-Trond pour le match retour (20h).