La Belgique renversée par l'Italie 3-5 dans son 2e match du tour élite

Les joueurs de David Penneman ont débuté on ne peut mieux. Le joueur du KRC Genk Wilson Da Costa trouva la cible dès la 1re minute (0-1) et adressa l'assist au joueur du Club Bruges Kaye Furo à la 14e (2-0). Les Italiens ont profité d'un penalty de Liberali (20e) et d'un but contre son camp du Montois, qui évolue à Monaco, Samuel Nibombe Konde (45e) pour égaliser avant la pause.

Un doublé de Camarda, aux 50e (penalty) et 57e, a placé les Azzurri aux commandes (2-4). Lino Decresson (KRC Genk) a redonné espoir aux Diablotins à la 62e (3-4). Un troisième penalty en faveur de l'Italie, marqué par Ciardi (76e), a mis fin au suspense.