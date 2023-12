La Belgique s'incline 4-0 aux Pays-Bas, qui se qualifient pour le Final Four

La Belgique s'est inclinée 4-0 aux Pays-Bas, mardi, à Tilburg dans son sixième et dernier match de la Ligue des Nations féminine de football. Les Red Flames terminent troisièmes du groupe A1 et joueront un barrage pour rester en Ligue A et disputer les qualifications à l'Euro 2025. Les Néerlandaises se qualifient pour le Final Four.