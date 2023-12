La coach anglaise Wiegman ne pense pas que les Ecossaises laisseront filer le match

L'Angleterre compte 9 points, comme les Pays-Bas, soit 1 de plus que la Belgique dans le groupe A1. L'Ecosse, avec 2 unités, est elle déjà reléguée en Ligue B. Les 'Lionesses' pourraient avoir besoin d'un large succès pour accéder au 'Final Four', où deux tickets seront attribués pour les Jeux Olympiques 2024. Or, en cas de qualification anglaise aux Jeux, c'est une équipe de Grande-Bretagne, incluant potentiellement des joueuses écossaises, qui se rendra à Paris.

"Je comprends les discussions à ce sujet", a reconnu Wiegman en conférence de presse lundi. "Mais si tu vois notre groupe, si tu connais l'Ecosse et son histoire avec l'Angleterre, tu sais qu'il n'y a aucune chance qu'elles donnent ce match. Elles veulent battre l'Angleterre et nous voulons les battre."