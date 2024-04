La Commission refuse la licence de Nationale 1 à sept clubs des divisions amateurs

La Commission des licences de l'Union belge de football (URBSFA) a refusé la licence pour la Nationale 1 à sept clubs issus des divisions amateurs. Deux clubs qui évoluent déjà en Nationale 1, Virton et Visé, ont été refoulés. La Commission a rendu ses décisions individuelles mercredi, et les clubs concernés doivent désormais compléter leur dossier en appel.

En D2 amateurs, Tournai, Binche et La Louvière Centre n'ont pas acquis la licence du côté francophone. Tournai et Binche occupent actuellement des places de barragistes en D2 ACFF, alors que la Louvière peut encore théoriquement intégrer celle-ci à trois matchs du terme.

Du côté néerlandophone (VV), Merelbeke et l'Eendracht Alost ont essuyé un refus de la Commission des Licences. Alost est d'ores et déjà couronné champion dans sa série A de D2 amateurs VV et Merelbeke est provisoirement barragiste, alors qu'il reste deux matchs à jouer.