La Confédération africaine soutient la candidature commune du Maroc-Portugal-Espagne

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé mercredi, via un communiqué de son président Patrice Motsepe, qu'elle soutenait la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. L'annonce du nom de l'organisateur pour cette édition est prévue l'année prochaine.

Le Maroc s'était également porté candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2026, pour laquelle la FIFA a choisi les États-Unis, le Canada et le Mexique comme hôtes conjoints.

"Nous nous concentrons désormais sur l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde en Afrique et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations pour y parvenir", a avancé Motsepe, pour qui la décision de son comité exécutif "signifie que la candidature du Maroc est désormais celle du continent africain".

L'Afrique a organisé un seul Mondial, en 2010 en Afrique du Sud. Le Maroc a accueilli cette année le Mondial des clubs. L'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay ont annoncé une candidature commune, et l'Arabie saoudite serait également intéressée.

La CAF a également indiqué qu'elle avait ouvert les candidatures pour la CAN 2027 et qu'elle prévoyait d'attribuer les tournois 2025 et 2027 en même temps, avant septembre prochain.