La Copa America 2024 aux États-Unis disputée dans 14 stades

Texas, Arizona, New Jersey, Californie, Caroline du Nord, Kansas, Missouri, Nevada, 10 États américains accueilleront les rencontres de cette 48e édition en juin et juillet 2024, dont le match d'ouverture le 20 juin à Atlanta (Géorgie) et la finale le 14 juillet à Miami (Floride).

Plus ancien tournoi d'équipes nationales au monde dont la première édition a été organisée en 1916, il se disputera dans un format élargi, comprenant les traditionnels dix pays d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela, Paraguay, Bolivie, Chili) et désormais six pays issus de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF).