La Corée du Sud élimine l'Arabie Saoudite au bout du suspense

La Corée du Sud, entrainée par Jurgen Klinsmann, s'est qualifiée mardi soir face à l'Arabie Saoudite après une séance de tirs aux buts et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations, disputée au Qatar.

Les Saoudiens, entrainés par Roberto Mancini, ont ouvert le score au retour des vestiaires via Abdullah Radif (46e). Les Faucons Verts pensaient tenir leur qualification mais la Corée du Sud a égalisé en fin de rencontre via Gue-Sung Cho (90+9e). Des prolongations s'en sont suivies lors desquelles, Hong, joueur de la Gantoise, est monté au jeu pour la Corée du Sud (104e) et lors desquelles aucun vainqueur n'a été trouvé. C'est la Corée du Sud qui s'est finalement imposé aux tirs aux buts, profitant de deux tirs saoudiens ratés.

La Corée du Sud, qui court après un titre depuis 1960, affrontera l'Australie en quarts de finale vendredi. Les 'Socceroos' ont éliminé l'Indonésie dimanche en s'imposant 4-0.