La Corée du Sud, l'Irak et la Jordanie ont tous les trois remporté leur premier match de la Coupe d'Asie des Nations de football, lundi au Qatar. Avec le Gantois Hong Hyun-Seok, la Corée a disposé du Bahreïn (3-1) alors que l'Irak a pris le dessus sur l'Indonésie (1-3) et que la Jordanie a surclassé la Malaisie (0-4).

Dans le groupe E, la Corée du Sud a fait respecter la hiérarchie face au Bahreïn. Al Hasash (51e) avait répondu à l'ouverture du score de Hwang In-Beom (38e), mais le joueur du PSG Lee Kang-In a inscrit un doublé (56e et 68e) pour assurer la victoire. Hong Hyun-Seok (La Gantoise) est monté au jeu à la 72e minute pour participer à la fête.

Dans le même groupe, la Malaisie de Dion Cools (ex-Louvain, Club de Bruges et Zulte Waregem) n'a pas fait le poids contre la Jordanie. Les Jordaniens ont fait le travail en première mi-temps, grâce à un doublé d'Al Mardi (12e et 32e) et à un pénalty d'Al-Tamari (18e), le joueur de Montpellier. Ce dernier s'est d'ailleurs lui aussi offert un doublé pour sceller le score en fin de match (85e).