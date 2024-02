La Corée du Sud renverse l'Australie et rejoint la Jordanie en demi-finale

Craig Goodwin a ouvert le score à la 42e minute d'une reprise de volée du gauche après un centre de la droite de Nathaniel Atkinson. Comme contre la Jordanie (2-2) et la Malaisie (3-3) en phase de groupe et l'Arabie saoudite (1-1) en huitièmes de finale, les Coréens ont arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu: le but de Hwang Hee-Chan, sur penalty, est tombé à la 90e+6.

Hyun-Seok Hong (La Gantoise) est monté à la 77e dans les rangs coréens.

Victorieuse en 1956 et 1960 et finaliste en 1972, 1980, 1988 et 2015, la Corée du Sud visera la septième finale de son histoire mardi (16h00 heure belge) contre la Jordanie. Les Jordaniens, pour la première fois dans le dernier carré, ont battu le Tadjikistan 0-1 plus tôt dans la journée.

Samedi, les deux autres quarts de finale opposeront l'Iran au Japon et le Qatar, pays hôte et tenant du titre, à l'Ouzbékistan.