La Côte d'Ivoire, championne, et le Nigeria, finaliste, décorés et primés au pays

La sélection ivoirienne de football, devenue championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire dimanche après sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), à domicile, a été décorée et primée mardi lors d'une cérémonie à la présidence à Abidjan.

Chaque joueur a reçu une prime du Président de la République Alassane Ouattara d'un montant de 50 millions de francs CFA (76.000 euros) et une villa d'une valeur identique.

"Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à unir les Ivoiriens", a ajouté le chef de l'Etat qui a également salué les forces de sécurité pour "la manière dont cette CAN a été sécurisée".

"Vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens, bravo, bravo", a lancé le président Ouattara lors de cette cérémonie, en présence de l'ensemble du gouvernement et des présidents d'institutions.

L'ensemble des joueurs et du staff ont également été décorés de l'ordre national, la plus grande distinction en Côte d'Ivoire.

L'équipe nationale du Nigeria, finaliste, a également été reçue par son président Bola Ahmed Tinubu, lors d'une cérémonie officielle à Abuja.

Chaque joueur des Super Eagles a été décoré de la croix de l'Ordre du Niger, l'une des plus hautes distinctions du pays, et s'est vu offrir un appartement et une propriété dans la région d'Abuja, la capitale fédérale.

Le président Tinubu, qui a reçu les Super Eagles à la Villa présidentielle d'Aso Rock, s'est déclaré "fier" d'eux et a applaudi leur "résilience" et leur capacité à "relever le moral" du pays.