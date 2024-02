La Côte d'Ivoire remporte "sa" CAN en battant le Nigeria en finale

Les Super Eagles ont ouvert le score par leur capitaine William Troost-Ekong à la 38e minute. Les Elephants ivoiriens ont égalisé par Franck Kessie, sur un centre de Simon Adingra. L'ancien Unioniste délivrait un second assist à Sebastien Haller, qui inscrivait le but de la victoire à la 81e minute.

C'est la 3e victoire de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations, après 1992 et 2015. Les Eléphants ont aussi été finalistes en 2006 et 2012 et ont terminé 3e en 1965, 1968, 1986 et 1994 et 4e en 1970 et 2008.

Le Nigeria a lui aussi remporté trois fois la CAN, en 1980, 1994 et 2013. C'est la 5e finale perdue par les Super Eagles, après 1984, 1988, 1990 et 2000.

Samedi, l'Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos, avait pris la 3e place en battant la RD Congo aux tirs au but dans la petite finale.