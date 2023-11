La Croatie décroche le dernier ticket via la phase de poules

Qualifiés dans le Groupe B, la France (22 points) et les Pays-Bas (17) ont joué en déplacement. Les Bleus ont partagé 2-2 en Grèce (13) avec des goals de Randal Kolo Muani (42e) et Youssouf Fofana (74e). Anastasios Bakasetas (56e, 1-1) et Fotis Ioannidis (62e, 2-1) les ont imités côté grec. A Faro, au Portugal, Calvin Stengs (10e, 50e, 62e), Mats Wieffer (23e), Teun Koopmeiners (38e) et Cody Gakpo (81e) ont siglé le 0-6 contre Gibraltar, dont le bilan en phase de qualifications pour un Euro ou un Mondial est de 46 matchs, 46 défaites, 12 buts pour et 218 contre.

Dans le Groupe D, Denis Alibec (50e) a permis à la Roumanie de consolider sa première place (22 points) face à la Suisse (17). Chez les Helvètes, Andi Zeqiri (Genk) est monté au jeu (81e). Avec Raz Shlomo (OHL), Israël s'est imposé 0-2 à Andorre (2 points) et a terminé 3e (15) suivi par la Belarus (12), qui est allée s'imposer 0-1 au Kosovo (11)