La Croatie vient à bout des Pays-Bas en prolongation et se qualifie pour la finale

La Croatie s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations de football grâce à sa victoire 2-4 après prolongation sur les Pays-Bas, pays hôte du 'Final Four', mercredi, à Rotterdam, dans la première demi-finale.

Bruno Petkovic (98e) et Luka Modric (116e sur penalty) ont fait la différence dans le temps supplémentaire. Le score était de 2-2 au bout de 90 minutes. Après le but d'ouverture de Donyell Malen (34e), la Croatie avait renversé la situation par Andrej Kramaric (55e sur penalty) et Mario Pasalic (72e). Noa Lang avait égalisé en toute fin de match (90e+6), envoyant les deux équipes en prolongation.

La Croatie rencontrera en finale, dimanche, le vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose jeudi l'Espagne à l'Italie.