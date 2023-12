La décision de la justice européenne "ne change rien", selon Infantino

Mais Gianni Infantino ne s'est pas aventuré sur le terrain juridique, laissant seulement entendre que les compétitions des instances officielles étaient bien assez attractives pour résister aux menaces de sécession.

"Nous continuerons à livrer les tournois les plus spectaculaires, concurrentiels et significatifs au monde, et à utiliser nos revenus pour développer le football" via des "programmes de solidarité", a affirmé le patron de la Fifa.

"La Fifa va poursuivre dans cette voie, comme toujours, en coopération étroite avec nos fédérations membres, avec les confédérations et toutes les parties prenantes du football, au bénéfice exclusif de notre sport - mondialement. Tous ensemble !", a conclu le dirigeant.