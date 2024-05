La FA accuse Lucas Paqueta d'être impliqué dans un scandale de paris sportifs

Plus précisément, Paqueta aurait délibérément pris un carton jaune lors de quatre matchs de Premier League contre Leicester City, Aston Villa, Leeds United et Bournemouth entre novembre 2022 et août 2023. "Il est allégué qu'il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matchs en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l'arbitre dans le but inapproprié d'affecter le marché des paris afin qu'une ou plusieurs personnes profitent de ces paris", indique le communiqué de la FA.

Le Brésilien de 26 ans faisait déjà l'objet d'une enquête de la part de la FA en août 2023, ce qui a fait capoter son transfert à Manchester City. Selon la Fédération anglaise de football, Paqueta a "jusqu'au 3 juin 2024 pour répondre à ses accusations".