La fédération française de football lance une enquête interne à propos du harcèlement

La Fédération française de football (FFF) a annoncé jeudi le lancement d'une enquête interne après les accusations de "harcèlement moral et sexuel" émises par un ex-arbitre actuellement coordinateur fédéral de l'arbitrage amateur.

Dans le magazine So Foot, l'ancien arbitre Nicolas Pottier, président du district de Mayenne et en charge pour la FFF de l'arbitrage amateur, a chargé jeudi le système de l'arbitrage dans le football français, entre copinage, "discrimination positive" et tabous sur l'homosexualité.

Il annonce dans le magazine avoir porté plainte le 14 février pour "harcèlement sexuel et moral dans le cadre privé et professionnel", et également pour "viol contre X" pour des faits remontant à mai 2009 après un match qu'il a arbitré.