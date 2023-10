La FIFA autorise EVS à continuer à fournir la technologie du hors-jeu

EVS, la société liégeoise de technologie vidéo spécialisée dans la diffusion d'événements sportifs, peut continuer à utiliser sa technologie pour la détection du hors-jeu et pour l'arbitrage vidéo (VAR) dans le football, a-t-elle fait savoir jeudi. La FIFA, la fédération internationale de football, a en effet certifié le système de caméra Xeebra, qui l'était déjà depuis 2019, pour quatre ans supplémentaires.

Pour approuver cette extension, la fédération a soumis la technologie à plusieurs situations de hors-jeu et a évalué l'alignement des différentes images, les retards éventuels sur les flux et la qualité des images fournies par le système VAR.

Ainsi, pour obtenir la certification, Xeebra a fait l'objet d'une évaluation approfondie au cours de laquelle ce système a démontré sa capacité à tracer avec précision des lignes de hors-jeu virtuelles pour dix situations de hors-jeu évaluées en 2D et dix autres en 3D. Il a en effet réussi à tracer deux lignes de hors-jeu virtuelles -l'une sur l'attaquant principal et l'autre sur l'avant-dernier défenseur- capturées à partir de différents angles de caméra dans les délais impartis par la FIFA. Les tests VAR se sont, eux, concentrés sur l'évaluation de la synchronisation et de la latence des flux vidéo du système, ainsi que sur la qualité vidéo de la sortie du système VAR.