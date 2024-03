"La FIFA est totalement opposée" à l'introduction du carton bleu d'après Gianni Infantino

La fédération internationale de football (FIFA) est "totalement opposée" à l'introduction du carton bleu dans le football. "Les cartons bleus ne seront pas utilisés au plus haut niveau", a rejeté le président Gianni Infantino. "Cela n'est absolument pas négociable", a-t-il expliqué samedi en Écosse, en marge de la réunion du conseil d'administration de l'International Football Association Board (IFAB), l'instance en charge des lois du jeu.

D'après The Telegraph, citant ses sources auprès de l'IFAB, deux cartons bleus entraîneraient l'exclusion, de même qu'un carton jaune et un carton bleu. Les premiers essais étaient prévus pendant l'intersaison, mais pas au sein des compétitions majeures. La fédération anglaise de football était ouverte à un essai en Coupe d'Angleterre, sur base volontaire. Il apparait désormais qu'un essai éventuel n'aurait lieu qu'à un niveau bien moins élevé.

Le journal britannique The Telegraph avait révélé au mois de février que l'IFAB étudiait l'introduction du carton bleu. Celui-ci permettrait d'envoyer un joueur sur la touche pour une dizaine de minutes, s'il annihile une occasion nette de but par une faute légère ou s'il agresse verbalement un officiel.

"La FIFA est entièrement contre l'usage des cartons bleus", a insisté Infantino. "Je n'étais même pas au courant de ces plans, et je pense que la FIFA a aussi son mot à dire. Toute idée doit être traitée respectueusement, mais il faut aussi protéger le jeu. Je parle ici de l'essence du football, et de la tradition", a prétendu le président de la FIFA. "Et il n'y est pas question de cartons bleus."

L'introduction des cartons jaunes et rouges en football date de la Coupe du monde 1970. En handball et en hockey notamment, les exclusions temporaires ont déjà été introduites depuis plusieurs années.