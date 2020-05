La FIFA et la FIFPro vont collaborer pour soutenir le football féminin

(Belga) La Fédération internationale de football (FIFA) et le syndicat international des joueurs de football (FIFPro) ont annoncé jeudi, dans un communiqué, leur intention de "travailler main dans la main pour accompagner le football féminin en ces temps difficiles" provoqués par le coronavirus.

La FIFA annonce qu'elle a entrepris d'aider le football féminin dans le cadre d'une étude visant à "évaluer les conséquences financières du coronavirus sur la communauté du football". "La FIFA et la FIFPro ont décidé de travailler main dans la main pour accompagner le football féminin en ces temps difficiles et au-delà", peut-on lire dans le communiqué. "Leurs échanges tournent principalement autour de questions telles que le statut des joueuses, les compétitions et le calendrier international des matchs." "Nous avons envie de poursuivre notre action au nom des joueuses et de leurs représentants pour continuer d'améliorer le football féminin via la définition de conventions collectives de travail", a déclaré Amanda Vandervort, directrice du Football féminin au sein de la FIFPro. "Le coronavirus a ajouté de nouveaux obstacles sur la route de ce sport et des joueuses. Le meilleur moyen de les aider à les surmonter est de définir une vision commune et ambitieuse." Lors d'une visioconférence de 90 minutes, la FIFPro a également présenté son rapport "Raising Our Game", qui dresse un bilan des progrès accomplis par le football féminin, notamment illustrés lors de la Coupe du monde féminine 2019, et formule des recommandations susceptibles de stimuler sa croissance via un renforcement du statut des joueuses. La FIFA a indiqué qu'elle compter "profiter de la dynamique et de l'engouement sans précédent suscités par la Coupe du monde féminine 2019 pour investir dans une série de programmes destinés à développer le football féminin sur le terrain et en dehors." Ces programmes sont intégrés au plan d'investissement d'un milliard de dollars lancé par la FIFA pour la période 2019-2022 en faveur de la discipline. "Ils visent à dynamiser plusieurs aspects, à commencer par les compétitions, le renforcement des capacités, la gouvernance et le leadership, la professionnalisation et le développement technique", a précisé l'instance mondiale du football. (Belga)