La FIFA et l'OMS lancent une campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales

La Fédération internationale de football (FIFA), en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lance la campagne mondiale "Suspect and Protect: No Match is Worth the Risk" (suspecter et protéger: aucun match ne vaut la peine de prendre le risque) pour mettre en évidence les risques de commotion cérébrale, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.