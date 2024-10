La FIFA ne tranche pas sur la demande de suspension de la fédération israélienne

Une enquête portera sur l'accusation de "discrimination" portée par la fédération palestinienne de football et la seconde sur "la participation à des compétitions israéliennes d'équipes de football israéliennes prétendument basées sur le territoire palestinien", précise le communiqué.

Lors du 74e Congrès, le patron de la FIFA Gianni Infantino avait refusé de mettre au vote les sanctions réclamées par la fédération palestinienne contre son homologue israélienne, estimant qu'elles devaient "être gérées" par l'exécutif de l'organisation.

"Le Conseil de la FIFA a fait preuve de diligence dans ce dossier très sensible et, sur la base d'une évaluation approfondie, nous avons suivi l'avis des experts indépendants", a déclaré Infantino, cité dans le communiqué. "La violence en cours dans la région confirme que nous avons besoin avant tout de paix. Nous restons choqués par ce qui se passe et nos pensées vont à ceux qui souffrent. Nous appelons toutes les parties à rétablir la paix dans la région avec effet immédiat."