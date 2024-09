La FIFA suspend Samuel Eto'o de tous les matchs du Cameroun pendant six mois

L'ancienne star du ballon rond Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), a été suspendu six mois de tous matchs des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du Mondial-U20 féminin, a annoncé lundi la FIFA.

La commission de discipline de la Fédération internationale de football reproche à l'ancien N.9 du Barça et des Lions Indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au "comportement offensant" en "violation des principes du fair-play" et à l'"incorrection de joueurs et officiels".

Il est reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors du huitième de finale perdue par les Camerounaises contre le Brésil (3-1 a.p.) lors du Mondial-U20 en Colombie, à Bogota. La délégation camerounaise a notamment contesté le penalty de l'égalisation des Brésiliennes.