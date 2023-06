La FIFA va garantir 30.000 dollars à chaque joueuse pour la première fois

Les joueuses éliminées en poules percevront 30.000 dollars, un montant porté à 60.000 pour les huitièmes de finaliste, 90.000 pour les quarts de finaliste, 165.000 pour les perdantes de la petite finale, 180.000 pour les troisièmes, 195.000 pour les finalistes et 270.000 pour les futures championnes du monde.

Par comparaison, la FIFA rappelle son étude de 2022 sur les salaires des joueuses professionnelles, qui avait calculé que la rémunération annuelle moyenne était de 14.000 dollars (13.000 euros).

"Ils ont écouté la voix des joueuses, et nous avons franchi un pas vers une plus grande égalité hommes-femmes au plus haut niveau de notre sport", s'est réjoui le syndicat FIFPro dans un communiqué, rappelant la mobilisation à l'automne dernier de plus de 150 internationales pour qu'au moins 30% de la dotation aux fédérations soit directement accordée aux joueuses.