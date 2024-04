La Fiorentina déroule contre Sassuolo avant d'affronter le Club Bruges

Riccardo Sottil (17e, 1-0) et Lucas Martinez Quarta (54e, 2-0) ont donné deux buts à la Fiorentina avant que l'ancien joueur de Genk Kristian Thorstvedt ne réduise le score (57e, 2-1). La Viola a ensuite appuyé sur l'accélérateur en plantant trois buts en huit minutes via Nicolas Gonzalez (58e, 3-1; 66e, 5-1) et Antonin Barak (62e, 4-1) pour se mettre définitivement à l'abri.

La Fiorentina remonte à la 8e place en Serie A avec 50 points et fait le plein de confiance avant de recevoir le Club Bruges jeudi (21h00) en demi-finale aller de la Conference League. Les Brugeois carburent aussi à plein régime et ont aligné une cinquième victoire de suite à Genk dimanche (0-3).