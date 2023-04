La Fiorentina évite le pire face à Lech Poznan grâce à deux buts en fin de match

La Fiorentina abordait son quart de finale retour de Conference League dans un fauteuil après s'être imposée 1-4 il y a huit jours au Lech Poznan. Et pourtant, les Polonais ont bien failli réaliser un authentique exploit puisqu'ils menaient 0-3 après 69 minutes grâce à Afonso Sousa (9e), Kristoffer Velde (64e) et Arthur Sobiech (69e). Ricardo Sottil (78e) a rassuré les Florentins en réduisant la marque. Et tandis que le Lech essayait à tout prix d'arracher la prolongation , Gaetano Castrovili (90e+2) a assuré la qualification de la Viola.