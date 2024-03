La Fiorentina revient deux fois au score puis bat le Maccabi Haïfa sur le fil

La Viola avait trouvé l'ouverture après deux minutes et un but de la tête de M'Bala Nzola mais les Israéliens, tombeurs de La Gantoise en barrages, ont su réagir et dix minutes plus tard, Abdoulaye Seck (ex-Antwerp) a égalisé (12e). Gadi Kinda (29e) a même donné l'avantage au Maccabi (29e).

Lucas Beltran a remis les deux équipes à égalité (59e) avant un nouveau but du Maccabi venu des pieds Anan Khalaili (67e). Rolando Mandragora a marqué pour la troisième égalité du match (73e) et en toute fin de match, Antonin Barak a donné la victoire au club florentin (90e+5), alors en supériorité numérique après l'expulsion de Show (80e).