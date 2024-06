"La fraîcheur a fait la différence", pense Luciano Spalletti

L'Italie n'a tiré que quatre fois au but, alors que l'Espagne a multiplié les occasions. "Nous avons souvent fait des lectures tardives", a analysé Spalletti. "La clé du problème est toujours la même: nous étions en dessous du niveau dans la réaction, dans l'accompagnement des actions, ils étaient plus frais et nous ont posé des problèmes en termes de vitesse et de choix, et cela s'est vu. En deuxième mi-temps, nous avons réussi à être plus intenses et nous avons créé des situations qui auraient pu mener à l'égalisation, mais ils étaient trop forts et ils ont gagné de manière méritée."

Cette défaite met un terme à la série de dix rencontres sans défaite de l'Italie à l'Euro. Les 'Azzurri' avaient remporté la dernière édition, en 2021, en restant invaincus en sept rencontres. Cinq ans plus tôt, ils avaient été éliminés en quarts de finale par l'Allemagne aux tirs au but. Leur dernière défaite était survenue lors de la dernière rencontre de la phase de groupe de cet Euro 2016 contre l'Irlande.