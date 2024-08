La France écarte l'Égypte en prolongations et rejoint l'Espagne en finale du football

La France a pensé égalisé à un quart d'heure du terme mais Alexandre Lacazette et Loïc Bade trouvaient respectivement le poteau et la barre transversale sur la même action (75e).

Les 'Bleus' ont fini par égaliser via leur buteur Jean-Philippe Mateta, qui a converti une superbe passe de Michael Olise (83e), inscrivant son troisième but de la compétition et forçant les prolongations.

Dès l'entame de celles-ci, Omar Fayed a été exclu pour une deuxième jaune. Le match a tourné à l'avantage des Bleus lorsque Mateta a remis le couvert, propulsant de la tête au fond des filets un ballon remis par Kiliann Sildillia (99e).

L'Égypte a perdu le fil, et Olise a enterré les derniers espoirs des Pharaons d'un dernier but à la 108e minute.

En finale, les hommes de Thierry Henry auront l'occasion de remporter une deuxième médaille d'or pour la France, après le titre olympique en football gagné à Los Angeles en 1984. Ils affronteront vendredi (18h00) au Parc des Princes de Paris l'Espagne, qui s'est imposée 2-1 dans l'autre demi-finale face au Maroc.