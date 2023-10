La France et le Portugal qualifiés pour la phase finale

Diminués par les nombreuses absences, les Pays-Bas ont eu beau se montrer prudents, Kylian Mbappé les a sciés sur la première attaque française (7e, 0-1). Après la pause, la France a insisté et Mbappé a inscrit son 42e but en sélection (53e, 0-2), La France (18 points) a rempli son contrat. Malgré le but de Quilindschy Hartman (83e, 1-2), les Pays-Bas (9 points, 3e) sont devancés par la Grèce (12 points, 2e), gagnante 0-2 en Irlande grâce à Georgios Giakoumakis (20e) et Georgios Masouras (45e+4).

Il pleuvait beaucoup au stade du Dragon de Porto où Roberto Martínez a surpris en associant en attaque Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Une bonne idée puisque l'attaquant du PSG a ouvert la marque de la tête (18e, 1-0) et CR7 a doublé la mise sur penalty (29e, 2-0). Après la pause, le Portugal a eu du mal à entrer dans le match et a encaissé son premier but dans ces qualifications par David Hancko (69e, 2-1). Ronaldo a alors inscrit son 125e but avec la Seleçao (72e, 3-1) mais Stanislav Lobotka a relancé les Slovaques (80e, 3-2). La Slovaquie (13 points) conserve sa deuxième place derrière le Portugal (21) parce que le Luxembourg (11 points) a partagé 1-1 en Islande. Chez les Scandinaves, Victor Palsson (Eupen) a joué tout le match alors qu'Alfred Finbongason (Eupen) et Jon Thorsteinsson (OHL) sont montés au jeu (70e). Dans le camp grand ducal, Antony Moris (Union) et Alessio Curci (Francs Borains) étaient titulaires.