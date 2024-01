La Gambie de Tom Saintfiet essuie une défaite contre les champions en titre sénégalais

La Gambie, dirigée par son sélectionneur belge Tom Saintfiet, s'est inclinée contre le Sénégal (3-0) en Coupe d'Afrique des Nations, lundi en Côte d'Ivoire. Dans les autres rencontres de la journée, le Cameroun et la Guinée ont partagé l'enjeu (1-1) de même que l'Algérie et l'Angola (1-1).

Dans l'autre rencontre du groupe C, le Cameroun n'a quant à lui pas profité de sa supériorité numérique pour effacer la Guinée. Cette dernière avait pris l'avantage via Mohamed Bayo (10e), mais François Kamana a laissé les siens rentrer à dix aux vestiaires (45e+3). Avec Mory Konate (Malines) titulaire, les Guinéens ont concédé l'égalisation des oeuvres de Frank Magri (51e), mais ils ont tenu bout pour enlever le point du nul.

Le Marseillais Pape Gueye a mis le feu aux poudres dès la 4e minute en faveur des Lions de la Téranga. La tâche n'a été rendue que plus difficile pour la Gambie, par la suite, lorsque Ebou Adams a été exclu juste avant le repos (45e+7). Les champions d'Afrique en titre n'ont eu qu'à dérouler alors, et Lamine Camara a doublé l'écart (52e) avant de s'offrir un deuxième but (86e). Tom Saintfiet a fait entrer au jeu Alieu Fadera (Genk) à la 75e minute.

Au classement, le Sénégal domine ainsi le Cameroun et la Guinée. La Gambie ferme la marche.

En fin de journée, l'Algérie et l'Angola se sont quittés dos à dos en ouverture du groupe D. Via Baghdad Bounedjah, l'Algérie a inscrit le premier but (18e), peu avant que le Gantois Nurio Fortuna n'écope d'un carton jaune en face (32e). Sur pénalty, Mabululu a égalisé (68e) et l'Algérie n'a jamais trouvé la solution. Djamel Belmadi n'a pu faire appel à Mohamed Amoura, le prodigieux attaquant de l'Union Saint-Gilloise, puisque celui-ci n'avait pas été inscrit sur la feuille de match.