La Gambie de Tom Saintfiet se qualifie lors d'un match joué à Marrakech malgré le séisme

La Gambie de Tom Saintfiet s'est qualifiée dimanche pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en faisant match nul (2-2) contre le Congo Brazzaville de Paul Put lors d'un match organisé au Grand Stade de Marrakech, malgré le tremblement de terre qui a fait plus de 2.100 morts.

Deux buts en fin de match des remplaçants Yankuba Minteh et Muhammed Badamosi, alors que le Congo menait 2-0, ont permis à la Gambie d'obtenir le point nécessaire à sa qualification. Elle termine 2e de son groupe derrière le Mali.

Lorsque le tremblement de terre s'est produit tard vendredi soir, les joueurs gambiens et congolais ont fui leur hôtel et dormi en plein air. Les sélectionneurs des deux équipes, les Belges Tom Saintfiet et Paul Put, ont déclaré que leurs joueurs avaient été traumatisés, mais la Confédération africaine de football (CAF) a maintenu la rencontre.

Le match a été joué devant à peine quelques dizaines de spectateurs, supporters des deux équipes qui ont agité des drapeaux de leur pays.

Le puissant séisme a fait plus de 2.100 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.