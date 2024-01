La Gambie de Tom Saintfiet toujours sans point après la défaite contre la Guinée

La Gambie s'est inclinée face à la Guinée (1-0) vendredi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Tom Saintfiet et ses joueurs sont derniers de leur groupe, avec zéro point.

Alieu Fadera (Genk) était aligné côté gambien et été remplacé après 62 minutes. Chez les vainqueurs du jour, Amadou Diawara (Anderlecht) est entré en jeu (85e) alors que Mory Konaté (Malines) est resté sur le banc.

Coéquipier de Laurens De Bock chez les Grecs de l'Atromitos, Aguibou Camara a marqué le seul but de la partie (70e).

Au classement du groupe C, la Guinée remonte à la deuxième place avec 4 points. Le Sénégal est en tête et déjà qualifié pour le deuxième tour avec 6 points. Derrière, le Cameroun, 1 point et la Gambie seront opposés pour le dernier match du groupe mardi.